Об этом сообщает агентство Anadolu.
Известно, что задержанных подозревают в “поддержке террористических организаций, которые злоупотребляют религией”.
В частности, среди задержанных 106 граждан Турции и 161 иностранец. 69 иностранных граждан уже передали миграционной службе. Специалисты этого органа должны обеспечить проведение необходимых административных процедур относительно иностранных террористов, которых уличили в связях с зонами конфликта.
Силовики пока не уточняют, граждане каких именно стран были задержаны.
В рамках спецоперации было изъято 3 винтовки, 3 пистолета, 776 картриджей патронов, более 2 кг аммиачной селитры, важные цифровые материалы и документы.
- 25 декабря непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы задержали группу террористов. Они якобы везли тонны оружия через территорию Украины.