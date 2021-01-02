В субботу, 2 января, стало известно о задержании 267 человек в Турции. Спецоперацию проводили с 20 декабря 2020 года на территории 33 провинций страны.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Известно, что задержанных подозревают в “поддержке террористических организаций, которые злоупотребляют религией”.

В частности, среди задержанных 106 граждан Турции и 161 иностранец. 69 иностранных граждан уже передали миграционной службе. Специалисты этого органа должны обеспечить проведение необходимых административных процедур относительно иностранных террористов, которых уличили в связях с зонами конфликта.

Силовики пока не уточняют, граждане каких именно стран были задержаны.

В рамках спецоперации было изъято 3 винтовки, 3 пистолета, 776 картриджей патронов, более 2 кг аммиачной селитры, важные цифровые материалы и документы.