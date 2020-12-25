Об этом информирует провластное белорусское издание БелТА.

Политик отметил, что задержана “группа террористов Николая Автуховича”. Они, по словам Лукашенко, готовили теракты по всей Беларуси.

“Недавно мы задержали группу Автуховича. Сейчас мы их все каналы раскрыли. Они везли тонами оружие через Украину. Готовили теракты по всей стране, и уже начали их осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию”, – сказал Лукашенко.

Напомним, что Николай Автухович в 2000-х баллотировался в белорусский парламент. Тогда ему даже прочили победу.

Однако политика обвинили в неуплате налогов, а затем в подготовке покушения на заместителя министра по вопросам налогов и голову Гродненского облисполкома. Автуховича приговорили к 5 годам тюрьмы. Он вышел на свободу в 2014 году.