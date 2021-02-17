В столице Польши задержали группу граждан Украины, которых обвиняют в торговле наркотиками, совершении ДТП, нападении на правоохранителей, а также похищении и насильственном удержании 25-летней украинки.

Об этом сообщает пресс-служба варшавской полиции.

На днях полицейские Урсыновского управления уголовной полиции задержали 21-летнего украинца. При нем была найдена марихуана, а также доказательства торговли наркотиками. Однако правоохранителям было известно, что он является лишь членом преступной группировки.

Вскоре их внимание привлёк серебристый Ford, а во время общения с 2 мужчинами внутри водитель автомобиля нажал на газ и совершил попытку побега. Через несколько сотен метров авто врезалось в рекламный столб, водитель и пассажир попытались продолжить побег, однако их поймали. Мужчины оказались гражданами Украины, а в машине были найдены марихуана и мефедрон.

Так как все задержанные вместе арендовали жилье в Варшаве, правоохранители поехали туда, чтобы проверить, есть ли там еще наркотики. На месте оказалось, что в квартире находятся еще трое граждан Украины, которые оказывали сопротивление и напали на полицейских.

Фото: Варшавская полиция

После того, как на них надели наручники, в квартире провели обыск. Помимо наркотиков в одной из комнат была обнаружена 25-летняя гражданка Украины. Она рассказала, что днем ранее ее похитили из ее квартиры во Вроцлаве и под угрозой нанесения телесных повреждений ножом вывезли и удерживали в Варшаве. Причиной этому был долг ее парня за наркотики.

Всем задержанным от 21 до 26 лет. Им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы, а пока они арестованы на 3 месяца.