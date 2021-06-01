Велика Британія оголосила про нульову добову смертність від коронавірусу серед тих, хто за останні 28 днів отримував позитивний тест на хворобу. Це сталося вперше з березня 2020 року.

Про це інформує британська телерадіокомпанія BBC.

У вівторок, 1 червня, було заявлено, що за попередню добу не сталося такої жодної смерті. Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок, коментуючи це, зазначив, що вся країна рада почути цю новину.

“Вакцини працюють — захищають вас, оточення і ваших близьких”, — сказав він.

Водночас він зазначив, що це ще не значить, що країна перемогла вірус. Це повідомлення, хоча і є обнадійливим, відбиває не актуальну ситуацію, а те, що відбувалося місяць тому.

Сьогодні захворюваність на коронавірус в країни залишається високою. Напередодні проінформували про 3165 нових випадків захворювання за добу, що значно більше, ніж тиждень тому (2,493 випадку). Тож місцева влада закликає громадян роботи щеплення.

“Попри цю без сумніву гарну новину, ми знаємо, що ще не перемогли цей вірус, і, оскільки кількість випадків захворювання продовжує рости, будь ласка, пам’ятайте про руки, обличчя, дистанцію, провітрюйте приміщення, і, звичайно ж, перевірте, коли ви зможете отримати обидва уколи”, — закликав Хенкок.

Станом на 1 червня Велика Британія є 7-ю країною у світі за кількістю виявлених випадків інфікування під початку епідемії коронавірусу.