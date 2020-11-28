Об этом сообщает издание The Sun.

По данным издания, врачи уже получили распоряжение о подготовке к предстоящим прививкам.

Издание The Guardian со ссылкой на источники в Национальной службе здравоохранения пишет, что врачам введут вакцину Pfizer-BionTech. Первые дозы поступят 7, 8 или 9 декабря.

После врачей вакцину получат жители домов престарелых, а также уязвимые люди в возрасте от 80 лет.

Отмечается, что вакцина Pfizer должна храниться при очень низких температурах. Поэтому ее следует перемещать не более четырех раз. В противном случае она может стать неэффективной. Этот аспект существенно затрудняет транспортировку вакцины в дома престарелых.

Вакцину в Великобританию привезут из Бельгии. Первое время она будет храниться в складских помещения, а затем попадет в больницы.

Первые прививки против коронавируса в Великобритании сделают сразу после поставки вакцины. Срок годности вакцины ограничен. Руководитель одной из больниц рассказал, что ее нужно использовать в течение пяти дней.

Сроки поставки вакцины Pfizer зависят от того, когда производитель получит разрешение Агентства по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Регулятор больше недели рассматривает документы по регистрации вакцины, но окончательного решения еще не принял.

Вероятно, людям пожилого возраста, которые находятся в зоне риска, сделают прививки на следующем этапе вакциной от компании AstraZeneca.