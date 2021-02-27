В итальянском городе Венеция в последние дни наблюдается довольно редкое явление: часть каналов практически высохли из-за низких приливов.

Об этом сообщают агентства ВВС и ANSA.

Низкие приливы привели к высыханию небольших каналов и открыли берега Гранд-канала.

У берегов обмелевших водных “дорог” города пришвартованы гондолы и лодки.

Как сообщает Venezia Today, это явление спровоцировано высоким атмосферным давлением над Италией, влияющим на подъем уровня воды.

В частности, в эту пятницу минимальный прилив в Венеции был на 48 сантиметров ниже среднего уровня моря. А на выходные прогнозировались цифры еще ниже: -55 сантиметров в субботу и -50 сантиметров в воскресенье, 28 февраля.

Впрочем, это не самое большое падение уровня приливов для Венеции.

Например, в январе 2019 года был зафиксирован минимум в -66 сантиметров, а конце февраля 2008 года зафиксировали рекордные -83 сантиметра.

Венеция, известная во всем мире своими каналами, исторической архитектурой и искусством, всегда жила в условиях нестабильного баланса между отливами и приливами.

В 2019 году в Венеции наблюдалось сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Вода поднялась на 187 сантиметров выше нормы, затопив центральную площадь Сан-Марко и базилику.