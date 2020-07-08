Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований (ГБР) Олег Корецкий заявил, что у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой есть сто процентное влияние на "харьковскую команду" Государственного Бюро расследований - Александра Бабикова и Александра Соколова.

Об этом Корецкий заявил в интервью “Прямому”, “Цензор.НЕТ”.

Он отметил, что не предупреждал руководство ГБР о том, что собирается делать публичные заявления относительно “дел Порошенко”.

На вопрос жрналистки, есть ли сейчас влияние Генпрокурора Ирины Венедиктовой на “харьковскую команду” Бабикова и Соколова, Корецкий ответил утвердительно: “По моему мнению, у нее 100-процентное влияние. Они постоянно общаются, они постоянно проводят совещания. Даже подписать подозрение относительно Семочко, оно ж не само по себе появилось. Я даже знаю, что прокурор, который изначально был в уголовном производстве по Семочко не хотел подписывать подозрение. Его поменяли на человека, который согласился”.

По словам Корецкого, его “скорее всего сегодня попытаются уволить из ГБР”.