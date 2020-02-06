Более 3000 автоматизированных отделений "Укрпочты" оборудовали POS-терминалами для снятия наличных без комиссии.

Об этом сообщила пресс-служба “Укрпочты”.

В частности, терминалы оборудовали в областных центрах и населенных пунктах с более 2000 жителей, где сокращаются банковские отделения и банкоматы, но есть отделение “Укрпочты”.

“Укрпочта”, как крупнейшая сеть автоматизированных отделений, стремится предоставлять популярные среди клиентов услуги. Несмотря на тренд диджитализации, мы видим запрос на снятие наличных. Поэтому после успешного пилота услуги во Львовской области, сейчас ее тиражируем по всей стране и клиенты могут снять наличные без комиссии в “Укрпочте”, – отметила директор департамента финансового бизнеса компании Юлия Мороз.

По ее словам, пользователи услуги могут получить сумму от 50 грн до 10 000 грн за одну операцию.

Кроме того, комиссия за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях отсутствует, однако возможна комиссия банка, выпустившего карту.