В Виннице патрульные роты ТОР совместно с неравнодушными гражданами помешали беременной женщине прыгнуть с моста.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

“Вчера, около 17:30, патрульные получили вызов о том, что на автодороге М-21 женщина пытается прыгнуть с моста. Свидетелями происшествия стали люди, которые в это время проезжали мимо. Они и позвонили на 102”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала инспекторы с неравнодушными гражданами пытались отговорить женщину прыгать в реку, однако она не хотела никого слушать. После этого патрульные Александр Загоруй и Андрей Миколюк, подобрав момент, схватили ее за руки и перетянули через ограждение моста в безопасное место.

Оказалось, что она ждет ребенка. Причину своего поступка женщина объяснять не стала. Для нее вызвать скорую помощь, после чего она пришла в себя и даже поблагодарила патрульных и неравнодушных граждан за то, что не позволили ей покончить с собой.

У Вінниці патрульні роти ТОР спільно з небайдужими громадянами завадили вагітній жінці стрибнути з мосту У Вінниці патрульні роти ТОР спільно з небайдужими громадянами завадили вагітній жінці стрибнути з мосту Учора, близько 17:30, патрульні отримали виклик про те, що на автодорозі М-21 жінка намагається стрибнути з мосту. Свідками події стали люди, які в цей час проїжджали повз. Вони й зателефонували на 102. Патрульні роти тактико-оперативного реагування швидко прибули на місце виклику. Спочатку інспектори з небайдужими громадянами намагались відмовити жінку стрибати в річку, однак вона не хотіла нікого слухати. Після цього патрульні Олександр Загоруй та Андрій Миколюк, підібравши момент, схопили її за руки та перетягнули через огорожу мосту в безпечне місце. Виявилось, що вона чекає на дитину. Причину свого вчинку 33-річна жінка пояснювати не стала. Для неї викликати швидку допомогу. У кареті швидкої жінка прийшла до тями та навіть подякувала патрульним і небайдужим громадянам, що не дозволили їй накласти на себе руки. Патрульна поліція України Опубликовано МВС України Четверг, 13 февраля 2020 г.