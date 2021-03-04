В четверг, 4 марта, в соцсетях появилось видео жестокого избиения мужчины в Виннице. Полиция нашла участников инцидента, однако они заявили об отсутствии взаимных претензий.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, конфликт произошел из-за того, что беременная водитель припарковалась на газоне, нарушив правила дорожного движения. Мужчина, который проходил мимо, сделал ей замечание. Однако за женщину неожиданно вступился другой случайный прохожий.

Между мужчинами завязался конфликт, во время которого один из мужчин спортивного телосложения жестоко избил другого.

Пользователи соцсетей требовали, чтобы винницкие полицейские нашли жертву и нападающего, а также выяснили детали инцидента. Полиция отреагировала оперативно.

Между тем, нападающий и его жертва отказались писать заявления друг на друга из-за отсутствия претензий.

“Но оказалось, что нападающий и его жертва к тому времени уже помирились и стали почти друзьями”, – отметил Геращенко.

Вместе с тем участники конфликта опубликовали видео, в котором подтвердили факт примирения и отсутствие претензий. Нападающий извинился за свое поведение.