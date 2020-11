Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

Отмечается, что если бы население Земли было более активным, можно было бы предотвратить до 5 миллионов смертей в год.

В то время, когда многие люди вынуждены оставаться дома из-за COVID-19, новые руководящие принципы ВОЗ подчеркивают, что каждый человек любого возраста и способностей может быть физически активным и что каждый тип движения имеет значение.

В частности, ВОЗ рекомендует всем взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, 150-300 минут физической активности средней интенсивности в неделю. Детям и подросткам рекомендовано в среднем 60 минут аэробных упражнений средней или высокой интенсивности в день.

Также регулярную физическую активность рекомендуют поддерживать и женщинам на протяжении всей беременности и после родов.

Пожилым людям (в возрасте 65 лет и старше) рекомендуется добавлять упражнения, которые направлены на баланс и координацию, а также укрепление мышц.

Подчеркивается, что регулярная физическая активность является ключом к профилактике и лечению сердечных заболеваний, диабета 2 типа и рака, а также к уменьшению симптомов депрессии и тревоги, снижению когнитивных способностей, улучшению памяти и укреплению здоровья мозга.

Кроме того, гендиректор Тедрос Гебреисус в своем Twitter-аккаунте показал, как в условиях эпидемии коронавируса можно поддерживать физическую активность дома.

Every move counts, especially as we manage the #COVID19 constraints. It’s important to find a way to move every day, safely & creatively. For example, I walk around or ride a stationary bike in the office while I’m on calls. You can try, too. Just #BeActive! pic.twitter.com/lpbclakuL5

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 26, 2020