Священники УПЦ Московского патриархата облетели на вертолете Одессу и Запорожье, чтобы прочитать молитву против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщило одесское издание “Думская”.

“Воздушный крестный ход”, который провели священники одесской епархии УПЦ МП, состоялся на самолете Ан-2 аэроклуба “Одесса”.

Священники, взяв с собой иконы, прочли молитвы против коронавируса.

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В то же время, по информации портала 061, запорожские священники облетели город на вертолете “Мотор Сич”.

По словам Митрополита Мелитопольского и Запорожского Луки, во время обряда решили обойтись без “святой воды”. С собой в небо взяли чудотворную икону “Самарскую” и икону ”Святителя Николая”.

Таким способом служители церкви также намеривались избавить город и горожан от коронавируса. Сам полет длился около часа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Запорожье (@its_zp) 27 Мар 2020 в 7:04 PDT