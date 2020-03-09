Об этом сообщает местное издание “Вежа”. 

Днем в воскресенье, 8 марта, возле Воскресенского храма на Хмельницком шоссе в Виннице начали собираться верующие и сотрудники полиции. В 15:30 толпа, которая насчитывала несколько тысяч человек, двинулась по центру города в направлении Спасо-Преображенского собора. Этот храм в 2018 года перешел в Православную Церковь Украины, а потому верующие Московского патриархата считают его “захваченным”.

Фото: Ольга Мирошниченко, “Вежа”

Во главе колонны двигались священники, за ними — мужчины и женщины, которые несли большие иконы на массивных деревянных конструкциях. По дороге участники колонны пели церковные песни о спасении.

Фото: Ольга Мирошниченко, “Вежа”

Фото: Ольга Мирошниченко, “Вежа”

В пояснительной записке, которую перед началом шествия выдали верующим и журналистом, было обозначено, что крестный ход — “традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, является чрезвычайно актуальным в условиях распространения по миру коронавируса”.

Фото: Ольга Мирошниченко, “Вежа”

В конце колонна добралась до Спасо-Преображенского собора, где в это время шла служба. Вход в храм был огражден металлическими забора, вероятно, во избежание конфликта между верующими.

Фото: Ольга Мирошниченко, “Вежа”

Тогда участники шествия расположились на площади Шевченко, расставили столы, на которых разместили иконы. Митрополит УПЦ МП Варсонофий провел молебен, после чего мероприятие было окончено.

Фото: Ольга Мирошниченко, “Вежа”

Фото: Ольга Мирошниченко, “Вежа”

Фото: Ольга Мирошниченко, “Вежа”

Фото: Ольга Мирошниченко, “Вежа”

Фото: Ольга Мирошниченко, “Вежа”