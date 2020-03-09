В Виннице несколько тысяч прихожан УПЦ Московского патриархата устроили крестный ход "Торжество православия", чтобы победить коронавирус и другие болезни.

Об этом сообщает местное издание “Вежа”.

Днем в воскресенье, 8 марта, возле Воскресенского храма на Хмельницком шоссе в Виннице начали собираться верующие и сотрудники полиции. В 15:30 толпа, которая насчитывала несколько тысяч человек, двинулась по центру города в направлении Спасо-Преображенского собора. Этот храм в 2018 года перешел в Православную Церковь Украины, а потому верующие Московского патриархата считают его “захваченным”.

Во главе колонны двигались священники, за ними — мужчины и женщины, которые несли большие иконы на массивных деревянных конструкциях. По дороге участники колонны пели церковные песни о спасении.

В пояснительной записке, которую перед началом шествия выдали верующим и журналистом, было обозначено, что крестный ход — “традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, является чрезвычайно актуальным в условиях распространения по миру коронавируса”.

В конце колонна добралась до Спасо-Преображенского собора, где в это время шла служба. Вход в храм был огражден металлическими забора, вероятно, во избежание конфликта между верующими.

Тогда участники шествия расположились на площади Шевченко, расставили столы, на которых разместили иконы. Митрополит УПЦ МП Варсонофий провел молебен, после чего мероприятие было окончено.