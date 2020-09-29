Covid-19 Украина

обновлено 29.09.2020 в 11:02

Всего:

204932(+3627)

Болеют:

112414(+3627)

Выздоровели:

88453(+0)

Умерло:

4065(+69)

Эксклюзив
12:46 «Слуги дьявола»: под Кабмином митингуют против карантина
Эксклюзив
12:35 Переболевшая COVID-19 нардеп Скороход без маски просила в Раде купить сироп от кашля: фото
12:29 Билли Айлиш в начале 2021 года выпустит документальный фильм о себе
11:52 В Запорожской области 15-летний водитель устроил ДТП: погибли три человека
11:30 Министр обороны пожаловался на сокращение расходов на армию в 2021-23 годах
Партнерский материал
10:55 21-22 ноября состоится первый украинский воркшоп для профессионалов креативной индустрии «Ночь новых идей»
10:39 В Киеве за сутки – более 400 новых больных COVID-19: среди них 38 детей
10:21 Американцу грозит два года тюрьмы в Таиланде за негативные отзывы об отеле
10:00 Рада рассмотрит вопросы дистанционной работы и выборов в период карантина: трансляция
09:47 Макрон заявил, что отравление Навального – это покушение на убийство
09:45 29 сентября почти по всей территории Украины пройдут дожди
07:58 В ВОЗ считают заниженной смертность вследствие COVID-19 в официальной статистике
07:30 29 сентября: в мире празднуют День сердца
04:07 Хоакин Феникс и Руни Мара стали родителями — режиссер
02:43 NYT: Трамп перечислил $26 млн гонораров «консультантам», чтобы заплатить меньше налогов. Среди них — его дочь Иванка
01:41 В метро Киева зацепер попал под поезд
00:53 ОАСК открыл производство касательно решения Киевсовета об обязательном исполнения гимна в школах
00:01 Как дед Гарольд скрывающий боль записался в команду Притулы: реакция соцсетей

28 сентября

23:14 Скандал со взяткой: нардеп Юрченко заявил, что к делу причастна «мусорная мафия»
22:22 «Голос» исправил свою «пасхалку» с дедом Гарольдом в команде Притулы
21:36 Трамп отреагировал на обвинения в уклонении от уплаты налогов
20:57 В Тернопольской области мужчина поджег себя в центре занятости
20:41 Олег Винник и его партнерша в танцах заболели коронавирусом
20:18 Опубликован тизер мультфильма по мотивам игры Resident Evil
19:59 Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей
19:20 Соколову и Бутусова вызывают на допрос по делу о «вагнеровцах»
19:08 На Неделе моды в Милане представили уличный стиль весна 2021: фото
18:44 Аслунд уходит из наблюдательного совета «Укрзализныци»: от Зеленского мы получаем только обиды и препятствия
17:57 Кандидат в мэры Киева Борислав Береза заразился COVID-19
17:27 Курс доллара достиг самой высокой с 2018 года отметки
17:25 В Румынии переизбрали мэра города, который умер от коронавируса за 10 дней до выборов
17:00 Власть теряет рейтинг, поэтому готовит фальсификации на выборах, – нардеп

В Запорожской области 15-летний водитель устроил ДТП: погибли три человека

В Пологах Запорожской области 15-летний водитель совершил аварию, в результате которой погибли три человека.

Вторник, 29 сентября 2020, 11:52

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Отмечается, что несовершеннолетний водитель автомобиля Chery, двигаясь по улице Магистральной, не справился с управлением, выехал на обочину, где допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП пассажир 2005 года рождения и мужчина от полученных травм погибли на месте, еще один мужчина 1981 года умер в карете скорой помощи.

Самого водителя и его пассажира 2004 года рождения с различными травмами госпитализировали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

 

Теги: ДТП, загинули, Запорожская область, полиция

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться