В Запорожской области 15-летний водитель устроил ДТП: погибли три человека

В Пологах Запорожской области 15-летний водитель совершил аварию, в результате которой погибли три человека.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Отмечается, что несовершеннолетний водитель автомобиля Chery, двигаясь по улице Магистральной, не справился с управлением, выехал на обочину, где допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП пассажир 2005 года рождения и мужчина от полученных травм погибли на месте, еще один мужчина 1981 года умер в карете скорой помощи.

Самого водителя и его пассажира 2004 года рождения с различными травмами госпитализировали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.