Об этом Тимошенко рассказал в интервью изданию “Вести”.

“Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20–25 представителей СМИ, не больше – так делается в разных странах Европы, в США”, – заявил он.

По словам замглавы Офиса президента, в таких условиях “разговор получается предметным и продуктивным”.

В то же время Тимошенко подчеркнул, что никто не будет “закрываться” от других СМИ. К ним будут “отправлять главу Офиса” или “отвечать на запросы”.