Об этом Тимошенко рассказал в интервью изданию “Вести”.
“Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20–25 представителей СМИ, не больше – так делается в разных странах Европы, в США”, – заявил он.
По словам замглавы Офиса президента, в таких условиях “разговор получается предметным и продуктивным”.
В то же время Тимошенко подчеркнул, что никто не будет “закрываться” от других СМИ. К ним будут “отправлять главу Офиса” или “отвечать на запросы”.
“Понимаем, что будет много недовольных. Но это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы”, – сказал он.
- Ранее сообщалось, что во время пресс-конференции Главы государства Дмитрия Гордона, который провел 4-часовой стрим с главарем боевиков “ДНР” Игорем Гиркиным, заметили в обществе главы Офиса Президента Андрея Ермака.