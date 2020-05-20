Дмитрия Гордона, который провел 4-часовой стрим с главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным, заметили в обществе главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Соответствующее фото в Facebook опубликовала журналистка Марьяна Пьецух.

Как сообщалось ранее, сегодня, 20 мая, на территории Мариинского дворца в центре Киева прошла итоговая пресс-конференция Президента Владимира Зеленского. Аккредитацию на мероприятие получило ограничение количество журналистов. Среди них был и Дмитрий Гордон.

Когда во время мероприятия пришла очередь Гордона задавать вопрос Президенту, Зеленский улыбнулся и сказал: “[Он] наш спецагент, насколько мне сказали”.

Позднее во время пресс-конференции журналисты заметили Гордона в обществе главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Напомним, 18 мая, журналист Дмитрий Гордон провел интервью с полковником ФСБ, с одним из главарей боевиков “ДНР” в 2014 году, так называемым министром обороны “ДНР” Игорем Гиркиным (Стрелковым). Неделей ранее Гордон записал интервью с “экс-генпрокурором” Крыма, депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.

Вечером 18 мая под офисом издания “Гордон” прошли несколько акций протеста из-за скандальных интервью Дмитрия Гордона.