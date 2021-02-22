В Украине планируют отменить налог на добавленную стоимость для внутренних авиаперевозок, а также создать национального авиаперевозчика.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

“У нас есть цели об отмене НДС на внутренние авиаперевозки. Это важная тема. Ведь это поможет развиваться украинским авиакомпаниям, не только государственным, но и частным”, – заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тимошенко добавил, что в этом году может завершиться создание государственного авиационного перевозчика.

“Украина получит понятного государственного национального перевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства”, – отметил Тимошенко.

Так, он напомнил, что прошлой весной, в начале пандемии COVID-19, пришлось привлекать частные авиакомпании для эвакуации граждан Украины из других стран. В подобных случаях, отметил он, можно будет использовать именно государственного авиаперевозчика.

“Все это будет решать большой национальный авиаперевозчик, который будет, надеюсь, известный по всему миру. И нам не то что не стыдно, а все в мире будут знать, что это украинский авиаперевозчик”, – подчеркнул Тимошенко.