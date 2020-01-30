Об этом сообщил журналист Алексей Братущак на своей странице в Facebook.

“Два крыла Банковой. Помните, как у Зеленского говорили, что им журналисты не нужны? Что они общаются с избирателями непосредственно. И были очень довольны собой. Потому крутые … Так вот. Сегодня у Зеленского обратились к журналистам с просьбой. Просьба небольшая: а вы бы не могли узнать, кто стоит за анонимными Telegram-каналами? У вас же друзья-знакомые, источники, и все дела … Здесь бы Зеленскому напомнить, что и у них вроде есть какие-то возможности. Ну там СБУ, например. Или Дубинский с прямым выходом на Коломойского. И “журналист” Портнов заходит в гости.

Но нет. Ничего не действует. Последняя надежда на журналистов”, – написал он.

По его словам, такая просьба Ермака свидетельствует о профнепригодности СБУ.

“Я бы на месте председателя СБУ Баканова обиделся. Это по сути признание его профнепригодности. Если он со всей службой по несколько месяцев не смог положить на стол Зеленскому папочку с фамилиями и связями. Ну извините…” – отметил журналист.

Братущак также подчеркнул, что в команде Владимира Зеленского не существует монолитности.

“Но эта история говорит кое еще. Монолитности в “Зе-команде” нет. Существуют различные крылья, которые конкурируют между собой.

Здесь стоит напомнить, что заявление “нам журналисты не нужны” принадлежит Богдану. А с просьбой к журналистам сегодня обратился Ермак. И это не игра в хорошего и плохого полицейского. Это игра в противостояние друг с другом. Через журналистов. Далее может быть интереснее. Одни друзья Зеленского могут помочь журналистам обнаружить, что за анонимными Telegram-каналами стоят другие друзья Зеленского. И это в противостоянии двух крыльев Банковой может сыграть значительно сильнее, чем бы Баканов молча и тайно от общества положил папочку на стол Зеленскому. И как-то совпало, что одно важное Интернет-издание анонсировало материал о Telegram-каналах. Говорят, там будет ба-бах …” – резюмировал он.

В тоже время, информационное агентство “Интерфакс-Украина” сообщает, что Ермак призвал журналистов критически воспринимать публикуемую в Telegram-каналах информацию и осознавать, что она используется во внутриполитической борьбе.

“Я вообще считаю, что общество должно знать правду, кто на самом деле стоит за этими Telegram-каналами”, – сказал Ермак.

Помощник Зеленского указал, что подобные Telegram-каналы вводят людей в заблуждение и в какой-то степени “убивают журналистскую профессию”.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов сообщил, что в его ведомстве есть догадки о том, кто стоит за пранкером “Джокером”, публикующим в Сети переписки с политиками.

Напомним, Интернет-пранкер Джокер известен своими розыгрышами политиков. Он обнародовал ряд переписок с нардепами от “Слуги народа”, с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной, которая угодила в секс-скандал с назначением. Кроме того, Джокер от имени главы Офиса Президента Андрея Богдана переписывался с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко.