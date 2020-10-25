Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
“Представительство Президента Украины в АР Крым обеспокоено критической гуманитарной ситуацией, сложившейся на территории временно оккупированного Крымского полуострова в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на политику оккупационных администраций и государства-оккупанта – Российской Федерации – по подавлению свободы слова и свободного распространения информации, через мониторинг открытых источников, публикации в социальных сетях, общение с жителями Крыма, а также анализа обращений в Представительство стало известно о наиболее сложных вызовах, связанных с эпидемией, а именно:
- отсутствие койкомест в больницах для лечения больных COVID-19 и отказ в госпитализации даже тяжелобольных пациентов;
- перемещение больных COVID-19 из больниц в санатории, где они остаются без медицинского наблюдения;
- отсутствие возможности пройти медицинское обследование и/или тестирование по собственному желанию;
- отсутствие доступа к скорой медицинской помощи (время приезда машины скорой помощи достигает 15 часов);
- отсутствие в аптеках любых препаратов первой необходимости для лечения COVID-19, что делает невозможным лечение на дому;
- искривление статистики заболеваний оккупационными администрациями и искусственное регулирование статистики из-за ограниченного доступа к тестированию;
- отсутствие объективной информации и информирования населения о рисках, связанных с COVID-19;
- отсутствие надлежащего контроля за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мер в общественных местах и местах массового скопления людей и тому подобное.
В связи с этим Представительство Президента осуждает действия оккупационных властей РФ и считает необходимым отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории временно оккупированного Крыма.
“Возможной ответом на кризис могла бы стать организация доступа граждан Украины, проживающих на ТОТ АР Крым и г. Севастополя, к онлайн консультациям с семейными врачами, приближение аптечных пунктов с необходимыми медицинскими препаратами к КПВВ и повышенное внимание международных партнеров на нарушения государством-оккупантом – Российской Федерацией – своих обязательств по защите гражданского населения, а также документирование украинскими правоохранительными органами соответствующих нарушений со стороны представителей государства-оккупанта”, – отметили в пресс-службе.
- Ранее в Санкт-Петербурге умер “глава администрации” оккупированной Ялты Иван Имгрунт. Источник в окружении умершего рассказал, что у Имгрунта был диагностирован коронавирус.