В Представительстве Президента Владимира Зеленского в Крыму заявили, что из-за коронавируса COVID-19 в Крыму наступила критическая гуманитарная ситуация.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Представительство Президента Украины в АР Крым обеспокоено критической гуманитарной ситуацией, сложившейся на территории временно оккупированного Крымского полуострова в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на политику оккупационных администраций и государства-оккупанта – Российской Федерации – по подавлению свободы слова и свободного распространения информации, через мониторинг открытых источников, публикации в социальных сетях, общение с жителями Крыма, а также анализа обращений в Представительство стало известно о наиболее сложных вызовах, связанных с эпидемией, а именно:

отсутствие койкомест в больницах для лечения больных COVID-19 и отказ в госпитализации даже тяжелобольных пациентов;

перемещение больных COVID-19 из больниц в санатории, где они остаются без медицинского наблюдения;

отсутствие возможности пройти медицинское обследование и/или тестирование по собственному желанию;

отсутствие доступа к скорой медицинской помощи (время приезда машины скорой помощи достигает 15 часов);

отсутствие в аптеках любых препаратов первой необходимости для лечения COVID-19, что делает невозможным лечение на дому;

искривление статистики заболеваний оккупационными администрациями и искусственное регулирование статистики из-за ограниченного доступа к тестированию;

отсутствие объективной информации и информирования населения о рисках, связанных с COVID-19;

отсутствие надлежащего контроля за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мер в общественных местах и местах массового скопления людей и тому подобное.

В связи с этим Представительство Президента осуждает действия оккупационных властей РФ и считает необходимым отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории временно оккупированного Крыма.

“Возможной ответом на кризис могла бы стать организация доступа граждан Украины, проживающих на ТОТ АР Крым и г. Севастополя, к онлайн консультациям с семейными врачами, приближение аптечных пунктов с необходимыми медицинскими препаратами к КПВВ и повышенное внимание международных партнеров на нарушения государством-оккупантом – Российской Федерацией – своих обязательств по защите гражданского населения, а также документирование украинскими правоохранительными органами соответствующих нарушений со стороны представителей государства-оккупанта”, – отметили в пресс-службе.