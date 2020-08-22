Власти швейцарского города Женева решили привлечь туристов, предлагая им по 100 франков (около 93 евро) на некоторые расходы.

Об этом сообщает The Independent.

Деньги будут предоставляться туристам не наличными, а в виде подарочной карты, которую можно использовать в различных отелях, ресторанах, кафе, барах и на мероприятиях по всему городу.

Для того чтобы воспользоваться такой картой, туристы должны будут остановиться минимум на два дня в одной из 58 гостиниц, принимающих участие в акции. Среди них – пятизвездочные отели Mandarin Oriental Genève и Four Seasons Hоtel des Bergues.

С помощью карты можно будет расплачиваться как в отелях, так и в 66 определенных ресторанах, кафе и барах. Ее также можно будет использовать для покупки билетов в Музей дальневосточного искусства или комплекс развлечений Genève-Plage.

Акция действительна до конца этого года.