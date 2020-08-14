Сегодня в СМИ была обнародована информация, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы требует от председателя и четырех членов Центральной избирательной комиссии написать заявления об отставке. На Банковой это опровергают.

Новость о Ермаке сегодня опубликовало издание “Зеркало недели” со ссылкой на свои источники в ОПУ.

В публикации говорится, что сегодня в ОПУ якобы были приглашены глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, секретарь ЦИК Елена Гатауллина и еще три члена Центризбиркома для беседы с главой Офиса Андреем Ермаком. Во время встречи глава Офиса якобы потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке по причине того, что они “люди Богдана”.

Издание со ссылкой на источники пишет, что “единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК, – “желание президента”.

Как утверждают журналисты, глава и члены ЦИК отказались писать заявления об отставке “в связи с отсутствием каких-либо официальных причин”.

На данную публикацию отреагировали в пресс-службе Офиса президента, опровергнув всю изложенную информацию.

“Фактчекинг не может быть пустым словом для СМИ, если они претендуют на уважение в обществе. Просто проверьте – не было встреч в Офисе президента или где-то еще с членами ЦИК, как об этом “сообщил” сайт zn.ua. Никаких команд, попытки вмешаться или иного подобного общения с членами ЦИК – всего этого не было. Ваши источники вас обманули”, – говорится в сообщении ОПУ.

На Банковой отметили, что Центральная избирательная комиссия является “независимым органом и как институт имеет все, что необходимо для самостоятельной работы”.

“Если кому-то нужен скандал, то вы хотя бы материалы для “рисования” скандалов подбирайте тщательно, а то даже как-то неинтересно”, – подытожили в ОПУ.