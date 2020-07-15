Об этом сообщается на сайте УАФ.

Форма состоит из домашнего и выездного комплектов. Для домашнего комплекта в качестве основного используется желтый цвет, детали выделены синим. Этот дизайн включает последние инновации: новый дизайн с сублимационной печатью в передней части футболки, имеющий темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки.

Основным цветом выездного комплекта формы, наоборот, будет синий с желтыми деталями.

Национальная команда будет в ней играть, начиная с матчей в Лиге наций, которые пройдут с 3 сентября по 17 ноября.