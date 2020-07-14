Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе содержит признаки военного преступления.

Об этом он заявил во время брифинга.

“С юридической точки зрения в этом убийстве, есть все признаки военного преступления, а с моральной точки зрения, речь идет ни о чем другом, как об акте варварства”, – сказал Кулеба.

Он также отметил, что убийство украинского медика на фронте не останется без внимания международных партнеров.

“Мы привлечем всех наших партнеров. Это наберет максимального огласки … Убийство медика, который оказывает помощь раненому, это больше, чем трагедия”, – заявил министр.