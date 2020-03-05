Химик-органик из Северо-Западного университета, что в американском штате Мичиган, вместе со своей командой разработали молекулярный инструмент, который нацелен и ингибирует (подавляет) одну из основных механизмов бессмертия клетки: фермент теломеразу. Этот фермент обнаружен в более чем 90 % раковых клеток человека.

Об этом сообщается на сайте университета.

Одним из признаков рака является бессмертие клеток.

Нормальные клетки имеют ген теломеразы, но он обычно не экспрессируется.

“Теломераза является основным ферментом, который позволяет раковым клеткам жить вечно. Мы хотим замкнуть это бессмертие. Теперь мы разработали первую в своем роде небольшую молекулу, которая необратимо связывается с теломеразой, отключая ее активность. Этот механизм предлагает новый путь лечения рака и понимания клеточного старения”, – сказал Карл Шейдт, который возглавлял исследование.

Десять лет назад Шейдта заинтриговала биологическая активность хролактомицина, который продуцируется бактериями, и было показано, что он ингибирует теломеразу.

Шейдт и его команда использовали хролактомицин в качестве отправной точки в разработке своих молекул. За эти годы они произвели более 200 соединений, и соединение, которое они называют NU-1, было самым эффективным из протестированных. Его синтез очень эффективен, занимая менее пяти шагов.

Все человеческие клетки имеют теломеры, короткие последовательности ДНК, которые закрывают концы каждой цепи ДНК. Их работа заключается в защите наших хромосом и ДНК. Когда клетка делится, теломеры становятся короче, до тех пор пока они больше не смогут выполнять свою работу. Далее следует естественная гибель клеток.

В раковых клетках наоборот – без лечения при развитии опухоли теломераза копируют теломеры множество раз, удлиняя их. Таким образом клетки становятся бессмертными, поскольку нарушается естественный процесс укорочения теломер.

Знаменитые клетки HeLa, выделенные из ткани рака шейки матки Генриетты Лакс в 1950-х годах, все еще делятся.

Текущие результаты получены в рамках экспериментов на культурах клеток человека. Теперь ученые намерены усилить действие NU-1 и протестировать лечение на животных.