Об этом сообщается на сайте американской медиакомпании CNN.
Результаты ученых были опубликованы в этом месяце в журнале Zoosystematics and Evolution.
Исследователи выбрали название для нового вида Trimeresurus salazar.
Гадюки в роду Trimeresurus являются ядовитыми и встречаются по всей Восточной и Юго-Восточной Азии. Этот вид был обнаружен в Индии, в регионе установлено 48 видов этого рода.
Напомним, Салазар Слизерин был одним из основателей Школы колдовства и волшебства Хогвартса и по сюжету владел способностью разговаривать со змеями.
- Ученым удалось обнаружить смесь сорняков, содержание каннабиноидов в которых в 30 раз превышает содержание в известном каннабисе.