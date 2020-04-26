Команда исследователей из Индии обнаружила новый вид гадюки зеленого цвета и назвала ее в честь профессора из книг о Гарри Поттере Салазара Слизерина.

Об этом сообщается на сайте американской медиакомпании CNN.

Результаты ученых были опубликованы в этом месяце в журнале Zoosystematics and Evolution.

Исследователи выбрали название для нового вида Trimeresurus salazar.

Гадюки в роду Trimeresurus являются ядовитыми и встречаются по всей Восточной и Юго-Восточной Азии. Этот вид был обнаружен в Индии, в регионе установлено 48 видов этого рода.

Напомним, Салазар Слизерин был одним из основателей Школы колдовства и волшебства Хогвартса и по сюжету владел способностью разговаривать со змеями.