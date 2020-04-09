Об этом сообщают #Буквы.

Во время урока по теме “Австралия. Общая характеристика” для десятиклассников учительница географии, показывая указкой на карту, сказала:

“Территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане”.

Вчителька Всеукраїнської онлайн-школи переплутала океани, розповідаючи про Австралію Онлайн школа, яку ми заслужили?На цей раз урок географії, на якому вчителька Всеукраїнської онлайн-школи переплутала океани, розповідаючи про Австралію 🤷🏻‍♂️ Gepostet von Букви am Mittwoch, 8. April 2020

Но, как известно, восточное побережье Австралии омывают Тасманово и Коралловое моря Тихого океана, а западное и южное — Тиморское и Арафурское моря Индийского океана.

В свою очередь Атлантический океан расположен между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге. Побережье Австралии он не омывает.