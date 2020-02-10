Об этом заявил судья, трансляцию заседания суда вел телаканал “Прямый”.

Напомним, адвокаты подозреваемого требовали передать материалы дела в Шевченковский суд. По территориальной подсудности Маруси Зверобой, судебное заседание должно происходить именно там, уверяет защитник. Однако судья отклонил требование адвоката.

Прокурор просил применить к ней меру пресечения в виде личного обязательства. Суд полностью удовлетворил ходатайство.

Согласно решению суда, теперь на нее должны надеть электронный браслет. Также Зверобой должна сдать загранпаспорт, по каждому требованию прибывать к следователю, прокурору или в суд, не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении места жительства и в случае трудоустройства, о смене работы.

Мера пресечения действительна до 9 апреля 2020 года.

Как известно, София Федина и Маруся Зверобой подозреваются в том, что они “действуя по предварительному сговору … выразили устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А.”. Речь идет о том, что 26 октября прошлого года, после того как была обнародована запись резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом (Луганская область), блогер-волонтер Маруся Зверобой опубликовала видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.

“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федина.

1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний нардепа.