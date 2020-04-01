Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

В частности, до дальнейшего уведомления переносятся все матчи национальных сборных (мужских и женских), которые должны были состояться в июне 2020 года. А также все остальные соревнования УЕФА, включая международные товарищеские матчи.

При этом, УЕФА отменил финальный турнир чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, запланированный на май 2020 года, и чемпионат Европы среди женщин до 19 лет, запланированный на июль 2020 года.

Кроме того, чемпионат Европы среди женщин до 17 лет, запланированный на май 2020 года, и финальный турнир чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, запланированный на июль 2020 года, отложены до дальнейшего уведомления.

Также до дальнейшего уведомления переносится финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, запланированный на апрель 2020 года, и сроки, относящиеся ко всем клубным соревнованиям УЕФА сезона-2020/2021.