Кабинет Министров Украины принял решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Согласно решению правительства, КПВВ прекратит работу с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа.

“Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, – заявил Немчинов.

При этом пропуск через КПВВ будет разрешен для украинцев и членов их семей:

место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества — на въезд;

место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества — на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса “Дій вдома” Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее;

лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Министр также добавил, что выезд с временно оккупированной территории Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции.

Кроме того, выезд и въезд в Крым для украинцев при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя Государственной пограничной службы по согласованию с Минреинтеграции.