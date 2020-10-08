Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

“Исторический момент: подписали соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы — западный и восточный — стали еще ближе”, — написал Кулеба.

Также он опубликовал видеообращение в Facebook , в котором рассказал, что Зеленский и Джонсон обсудили запуск специальной программы технической помощи для Украины для обучения украинского бизнеса – малого и среднего – для торговли Украины с Британией. Кулеба отметил, что Британия это поддержала.