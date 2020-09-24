Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“Только вместе с моим словацким коллегой – министром транспорта и строительства Словацкой Республики Андреем Долежалем – подписали двустороннее межправительственное соглашение, предусматривающее восстановление полноценного функционирования аэропорта”, – отметил министр Криклий, подчеркнув, что после долгих месяцев простоя Закарпатье будет иметь авиационное сообщение с другими регионами Украина и странами.

Технические протоколы будут подписаны до конца октября, после чего аэропорт “Ужгород” сможет принимать и отправлять рейсы.