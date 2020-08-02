Об этом министр сказал на брифинге.
“Мы активно ведем политику по договоренности о поставках вакцин в Украине, как только они появятся. Со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись, и которые могут изготовить в ближайшее время вакцину”, – рассказал Максим Степанов.
Он подчеркнул, что государство будет делать все, чтобы украинцы одними из первых были обеспечены соответствующей вакциной.
- В Украине за 1 августа зафиксировано 1112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.