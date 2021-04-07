Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers и МОЗ Украины.

6 апреля

Так, наибольшее суточное количество новых случаев заболевания именно в Украине, следующей идет Польша – 14 910, на третьей позиции Россия – там зафиксировано 8294 новых случая.

Наибольшее количество смертей от осложнений COVID-19 фиксируется в Польше – там за прошедшие сутки умерло 638 человек. Украина по этому показателю второе – 481 смерть и это является рекордом для страны.

5 апреля

5 апреля Украина также первая по количеству новых заболеваний коронавирус – 13 276. На второй позиции Германия – 9600 новых случаев, третья – Россия – 8328 случая. В Украине фиксировался рекорд умерших – 430.

4 апреля

По состоянию на 4 апреля Украина была третьей в Европе по количеству новых случаев заболевания – 10179.

А это статистика по странам всего мира – здесь Украина на втором месте. Хотя, следует отметить, что еще не все страны предоставили официальную статистику и позиции могут поменяться.