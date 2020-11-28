В субботу, 28 ноября, в Верховной Раде состоялось рабочее совещание для обсуждения важнейших вопросов. В частности, речь шла о возможности введения локдауна.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

По ее словам, ближайшие три недели в парламенте будут сессионными.

Что касается локдауна, то пока власть не планирует его вводить.

“Касательно локдауна, похоже, в ближайшие дни/недели не планируется. Что будет до Нового года, пока не прогнозируют. Но, конечно, на все воля Божья и все зависит от количества инфицированных”, – написала Геращенко.

Бюджет-2021 будут принимать или на внеочередном заседании, или на очередном, запланированном через несколько недель. При этом “ЕС” категорически против бюджета, поскольку там нет видения поддержки врачей, педагогов, культуры, зато средства сосредоточены на функционирование силовых структур.

Известно, что представители Офиса президента настаивают на рассмотрении законопроектов Зеленского по ФЛП и РРО. В ОП аргументируют, что эти законодательные инициативы и фискализация в таком виде помогут бороться с контрабандой.

В ближайшее время ВР одобрит законопроект Зеленского по поддержке бизнеса. Однако в “ЕС” опасаются, что в бюджете просто не на это денег.

Также в ОП настаивают на рассмотрении законопроекта Зеленского о возобновлении ответственности за незаконное декларирование.

“При этом, в его законопроекте выводятся за скобки чиновники МО, отвечающие за оборонные закупки (интересная борьба с коррупцией), и также он написан настолько непрофессионально, что не учитывает решения КС, чем снова создаст правовую коллизию. Мы за общий законопроект ВР, наработанный рабочей группой”, – добавила Геращенко.