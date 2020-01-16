Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки на присоединение Украины к Программе расширенных возможностей Альянса.

Об этом он заявил в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, которая состоялась в штаб-квартире Альянса, информирует пресс-служба Кабинета Министров.

Кулеба подчеркнул, что Украина должна стать участницей Программы расширенных возможностей НАТО из практических, а не политических соображений: это будет способствовать оперативному обмену разведывательными данными, углубленному взаимодействию с Альянсом и повышению безопасности в Черноморском регионе.

“Это вопрос не политики, а исключительно практики. Наши военные нуждаются в тесном взаимодействии с Альянсом и обмене информацией. Особенно этот вопрос актуален в разрезе угроз в Черноморском регионе”, – заявил он.

Кулеба уточнил, что Программа расширенных возможностей не входит в трек интеграции Украины в Альянс и курса на приобретение членства в НАТО. Для этого есть Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

В комментарии журналистам вице-премьер подтвердил, что Украина официально подала заявку на получение членства в Программе расширенных возможностей НАТО. Видеокомментарий обнародовало “Радио Свобода”.

“Сегодня я официально обратился к Североатлантическому совету с просьбой начать официальное рассмотрение заявки Украины на получение статуса члена Партнерства расширенных возможностей. Мы также проговорили очень много вещей, связанных с последующими реформами”, – заявил Кулеба.

По его словам, если бы Украина была участницей этой программы, то в случае со сбитым самолетом МАУ в Иране Киев мог бы быстрее получить разведывательные данные от союзников в НАТО.

Кулеба отметил, что некоторые государства-члены Альянса все еще рассматривают вопрос о том, нужно ли дать Украине статус членства в Программе расширенных возможностей.

“Хочу отметить, что есть некоторые государства-члены, которые все еще рассматривают вопрос о том, нужно ли дать Украине этот статус, но руководствуются они политическими факторами, так как, в принципе, Украина отвечает всем критериям, необходимым для участия в этой программе”, – сказал он.

Программа расширенных возможностей НАТО является инструментом углубления двустороннего сотрудничества Альянса с третьими странами. Она позволяет объединить вокруг НАТО клуб партнеров, которые не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать в ходе совместных операций и учений. На сегодняшний день в программу входят Грузия, Швеция, Финляндии, Австралия и Иордания.