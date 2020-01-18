Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства юстиции Украины.
“Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека по закону “Об очищении власти”. Соответствующая жалоба на решение ЕСПЧ была подана 16 января”, – отмечается в сообщении.
Как известно, Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить денежные компенсации пяти уволенным по закону об очищении власти бывшим чиновникам в связи с нарушением их прав.
- Жалобы подали уволенные в 2014 году бывший первый заместитель начальника следственного управления Министерства доходов Николаевской области Дмитрий Басалаев; бывший заместитель начальника кадрового управления Генеральной прокуратуры Вячеслав Полях; бывший заместитель прокурора Черниговской области Александр Ясь; бывший начальник налоговой инспекции города Яремча Роман Якубовский; бывший заместитель управления аграрно-промышленного комплекса Александровской райгосадминистрации Донецкий области Сергей Бондаренко.
Согласно решению суда, всем заявителям необходимо выплатить денежные компенсации (6500 евро первому заявителю, а также по 5300 евро всем остальным).
Суд пришел к заключению, что закон о люстрации не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права должностных лиц.
В свою очередь замминистра юстиции Украины — уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина отмечал, что решение ЕСПЧ еще не вступило в силу, и у государства есть три месяца на обжалование.
В октябре прошлого года в Верховную Раду был внесен законопроект, предусматривающий отмену закона о люстрации. Инициатором законопроекта № 2287 “О признании утратившим силу закона Украины “Об очистке власти” был народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский.
- Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о пересмотре закона о люстрации в связи с жалобами в Европейский суд по правам человека.