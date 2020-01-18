Согласно решению суда, всем заявителям необходимо выплатить денежные компенсации (6500 евро первому заявителю, а также по 5300 евро всем остальным).

Суд пришел к заключению, что закон о люстрации не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права должностных лиц.

В свою очередь замминистра юстиции Украины — уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина отмечал, что решение ЕСПЧ еще не вступило в силу, и у государства есть три месяца на обжалование.

В октябре прошлого года в Верховную Раду был внесен законопроект, предусматривающий отмену закона о люстрации. Инициатором законопроекта № 2287 “О признании утратившим силу закона Украины “Об очистке власти” был народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский.