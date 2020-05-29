Сегодня с полуночи возобновили свою работу 66 пунктов пропуска на государственной границе со странами ЕС и Молдовой с украинской стороны.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что соответствующие изменения относительно работы пунктов пропуска внесены Кабинетом министров Украины в распоряжение № 288 от 13 марта 2020 года.

При этом временно закрытыми остаются 56 пунктов пропуска.

“Государственная пограничная служба Украины проинформировала о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны сопредельные страны, в частности страны ЕС и Республику Молдова, поскольку в перечень пунктов пропуска, которые восстанавливают свою работу, не входят пункты пропуска на участках государственной границы с Беларусью и РФ”, – говорится в сообщении.