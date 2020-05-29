Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что соответствующие изменения относительно работы пунктов пропуска внесены Кабинетом министров Украины в распоряжение № 288 от 13 марта 2020 года.
При этом временно закрытыми остаются 56 пунктов пропуска.
“Государственная пограничная служба Украины проинформировала о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны сопредельные страны, в частности страны ЕС и Республику Молдова, поскольку в перечень пунктов пропуска, которые восстанавливают свою работу, не входят пункты пропуска на участках государственной границы с Беларусью и РФ”, – говорится в сообщении.
- 20 мая Кабинет Министров на заседании принял решение о возобновлении работы 66 пунктов пропуска на границе с Европейским союзом и Молдовой.