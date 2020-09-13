Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью “Радио Свобода”.
“По Иловайску в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей относительно “зеленого коридора” для ухода украинских сил под Иловайском”, – сказал Мамедов.
Он отметил, что в предыдущем сообщении в офис прокурора МУС речь шла о внесудебных казнях украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево.
“Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий “чужими руками”, то есть привлечения к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований”, – добавил Мамедов.
- Офис генпрокурора Украины назвал единственный фактор, который привел к гибели более 300 украинских военных в Иловайске в августе 2014 года. Прокуратура считает, что Иловайская трагедия произошла из-за масштабного прямого вторжения России.