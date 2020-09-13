Офис генпрокурора Украины вскоре передаст Офису прокурора Международного уголовного суда в Гааге новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей относительно "зеленого коридора" для ухода украинских сил под Иловайском.

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью “Радио Свобода”.

“По Иловайску в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей относительно “зеленого коридора” для ухода украинских сил под Иловайском”, – сказал Мамедов.

Он отметил, что в предыдущем сообщении в офис прокурора МУС речь шла о внесудебных казнях украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево.

“Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий “чужими руками”, то есть привлечения к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований”, – добавил Мамедов.