Про це повідомили у Мінінфраструктури.
У п’ятницю, 18 грудня, Європейський банк реконструкції і розвитку та Уряд України в особі Міністра інфраструктури Владислава Криклія уклали кредитну угоду на 450 млн.
Гроші планується виділити в рамках проєкту “Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)”.
Кошти хочуть спрямувати на капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса (ділянки у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях) та будівництво Північного обходу м. Львова.
За словами очільника міністерства Владислава Криклія, ці роботи будуть проведені поза програмою президента “Велике будівництво”.
Також у рамках проєкту планується ще позика на таку ж суму від Європейського інвестбанку.
- 17 грудня Україна в особі віцепрем’єра Олексія Резнікова та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали угоду стосовно кредиту в розмірі 100 млн доларів.