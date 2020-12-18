Україна та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄРББ) підписали кредитну угоду на 450 млн євро за проєктом на ремонт і будівництво доріг.

Про це повідомили у Мінінфраструктури.

У п’ятницю, 18 грудня, Європейський банк реконструкції і розвитку та Уряд України в особі Міністра інфраструктури Владислава Криклія уклали кредитну угоду на 450 млн.

Гроші планується виділити в рамках проєкту “Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)”.

Кошти хочуть спрямувати на капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса (ділянки у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях) та будівництво Північного обходу м. Львова.

За словами очільника міністерства Владислава Криклія, ці роботи будуть проведені поза програмою президента “Велике будівництво”.

Також у рамках проєкту планується ще позика на таку ж суму від Європейського інвестбанку.