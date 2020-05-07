Об этом сообщает пресс-служба правительства.

“Безопасность в Черноморском регионе имеет большое значение для Украины, а также НАТО и других союзников. Внедряя “Черноморский пакет”, предложенный Альянсом, мы бы хотели сделать фокус на усилении наших Военно-Морских Сил, кибербезопасности, а также усилении осведомленности наших партнеров о ситуации в регионе”, – сказал Пристайко.

По его мнению масштабная кампания России по дезинформации, проводимая во время пандемии коронавируса, представляет особую опасность.

“Всех беспокоит распространение в медиа разнообразных теорий заговора, которые имеют целью ослабить способность государств НАТО и ЕС вместе реагировать на кризис, спровоцированный пандемией коронавируса. Такие целеустремленные действия наносят дополнительный вред обществу, которое и так ощутило на себе огромные потрясение из-за кризиса”, – заявил вице-премьер.

Также Пристайко подчеркнул, что Украина готова присоединиться к международным усилиям в разработке универсальных мер для преодоления последствий пандемии коронавируса.