Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила временное прекращение импорта электроэнергии из РФ и Беларуси.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

Этим решением НКРЭКУ также внесены изменения на внутреннем рынке на период действия карантина или ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены.

В частности, комиссия решила:

аннулировать все результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества;

возместить денежные средства, уплаченные за пропускную способность, которая была распределена на годовых аукционах на 2020 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества;

осуществлять в полном объеме уменьшения распределенной пропускной способности межгосударственного сечения в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества;

ограничить доступную пропускную способность, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества до 0 МВт.