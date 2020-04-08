Об этом сообщается на сайте комиссии.
Этим решением НКРЭКУ также внесены изменения на внутреннем рынке на период действия карантина или ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены.
В частности, комиссия решила:
аннулировать все результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества;
возместить денежные средства, уплаченные за пропускную способность, которая была распределена на годовых аукционах на 2020 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества;
осуществлять в полном объеме уменьшения распределенной пропускной способности межгосударственного сечения в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества;
ограничить доступную пропускную способность, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества до 0 МВт.
- В декабре Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в закон Украины “О рынке электрической энергии”, который Парламент принял 4 декабря 2019 года. Документ вводит запрет на импорт электроэнергии из России.
- 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский поставил перед министром энергетики Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт электроэнергии и угля.