Украина отправила в Италию бригаду из 20 медиков-добровольцев для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил министр внутренних дел Аресн Аваков в своем Instagram-аккаунте.

“Сегодня мы отправили в итальянский регион Марке 20 украинских медиков. Прежде всего, это проявление нашей солидарности и конкретной помощи. Во-вторых, в Италии работают многие украинцы, по неофициальным данным, около 100 из них находятся в реанимации. Помогая Италии, мы поможем себе”, – говорится в сообщении.

По словам Авакова, вернутся украинские специалисты через две недели.

Следует отметить, что к этому посту в Instagram министр отключил комментарии.