Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В частности, документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством охраны здоровья Украины, другие – Министерством внутренних дел.
“Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии”, – сказал Зеленский.
Отмечается, что Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона – проживание и питание.
“У врачей будет лучшая защита, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координуемся по этому поводу”, – добавил глава государства.
Кроме того, на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.
- По состоянию на вечер 2 апреля общее количество погибших в Италии достигло 13 915, из них 760 погибли в течение последних суток. В течение недели суточное количество летальных случаев варьировалось от 756 до 889, но не превышало рекордную для страны отметку в 969 летальных случаев.