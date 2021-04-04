Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, – говорится в указе.
Санкции введены в отношении:
- российского федерального агентства “Россотрудничество”;
- авиакомпании “Волга-Днепр”;
- агрегатного завода, завода “Спецагрегат” (Севастополь);
- технической базы “Звездочка” (Мурманская область);
- ООО “СНАБКОМ” (Тула);
- ООО “Завод Молот-Механика”(Севастополь);
- ООО “Севмормаш-2М” (Севастополь);
- судостроительного предприятия “Дальзавод” (Приморский край);
- производителя гидравлических и пневматических силовых установок “Севастопольский агрегатный завод”;
- ОАО “514 авиационный ремонтный завод” (Тверская область);
- ОАО “322 авиационный ремонтный завод” (Приморский край).
Согласно указу, санкции применяются в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы страны, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, запрета на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.
Ограничения введены сроком на три года. Обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций поручено Кабинету министров страны, Службе безопасности Украины и Национальному банку.
- Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 2 апреля о введении персональных санкций в отношении “лидеров” контрабанды в Украину и связанных с ними компаний.