Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министр охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он рассказал, что в данный момент в мире уже 25 вакцин против COVID-19 исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии.
“На начало августа уже 25 вакцин-“кандидатов” против COVID-19 исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей, третьей клинической стадии, результаты которой мы ожидаем к концу года. И серийное производство уже должно начаться в начале 2021 года. Вакцины должны появиться, в том числе, и в Украине”, – отметил Ляшко.
По его словам, Украина получила подтверждение от COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19, – ред.), что украинское Правительство “имеет право обратиться к данному объединению, глобальному вакцинному альянсу с просьбой предоставить вакцины в случае их регистрации” для проведения прививок “людям из групп риска или определенным возрастным категориям”.
Главный санврач уточнил, что, согласно данному механизму, каждая страна, которой предоставлено право обращаться в альянс, получит вакцину для покрытия прививками около 20 % населения.
“Для Украины это около 8 млн доз. Это – та вакцина, которая гарантированно поступит в Украину в разных объемах, и она может быть либо бесплатной, либо по специальной цене”, – подчеркнул Ляшко.
Он добавил, что Правительство, МОЗ ведут переговоры с производителями и с правительствами других стран, чтобы, “кроме этих 20 %, дополнительно закупить вакцину за бюджетные средства уже по другим ценам, не специальным, чтобы покрыть все группы риска прививками от коронавирусной болезни”.
(На видео – с 17:00)
- Представительница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.
- Ранее Виктор Ляшко заявлял, что вакцина от коронавируса COVID-19, которая разрабатывается китайской компанией, ориентировочно будет стоить 1 тысячу гривен.