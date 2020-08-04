Украина сможет получить около 8 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 со следующего года.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министр охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он рассказал, что в данный момент в мире уже 25 вакцин против COVID-19 исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии.

“На начало августа уже 25 вакцин-“кандидатов” против COVID-19 исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей, третьей клинической стадии, результаты которой мы ожидаем к концу года. И серийное производство уже должно начаться в начале 2021 года. Вакцины должны появиться, в том числе, и в Украине”, – отметил Ляшко.

По его словам, Украина получила подтверждение от COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19, – ред.), что украинское Правительство “имеет право обратиться к данному объединению, глобальному вакцинному альянсу с просьбой предоставить вакцины в случае их регистрации” для проведения прививок “людям из групп риска или определенным возрастным категориям”.

Главный санврач уточнил, что, согласно данному механизму, каждая страна, которой предоставлено право обращаться в альянс, получит вакцину для покрытия прививками около 20 % населения.

“Для Украины это около 8 млн доз. Это – та вакцина, которая гарантированно поступит в Украину в разных объемах, и она может быть либо бесплатной, либо по специальной цене”, – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что Правительство, МОЗ ведут переговоры с производителями и с правительствами других стран, чтобы, “кроме этих 20 %, дополнительно закупить вакцину за бюджетные средства уже по другим ценам, не специальным, чтобы покрыть все группы риска прививками от коронавирусной болезни”.

(На видео – с 17:00)