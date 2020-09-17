Ключевыми приоритетами в работе местной власти, по мнению украинцев, являются сферы медицины, экономики, образования и борьбы с коррупцией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” с 12 по 15 сентября 2020 года.

Так, говоря об основных приоритетах в работе местной власти, респонденты чаще всего упоминали: о медицине (58%), экономике и создании рабочих мест (33%), образовании (27%), борьбе с коррупцией (23%).

Также среди приоритетов для власти украинцы называли: дороги (26%), экологию (16%), социальную защиту (14%).

Оценивая сферы, в которых местной власти удалось достичь наибольших успехов, респонденты чаще всего упоминали: о дорогах и тротуарах (54%) и парках и скверах (36%).

Об улучшении в сферах общественного транспорта говорили только 12% опрошенных, медицины – 9%, образования и жилищно-коммунального хозяйства – по 7%, экологии – 5%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.