Українці вважають, що пріоритетним напрямом фінансування для держави має бути подолання епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 24 – 28 березня 2021 року.

Соціологи запитували в респондентів, на що, на їхню думку, мають бути спрямовані державні кошти цього року.

У результаті 36% респондентів заявили, що кошти цього року слід передусім спрямувати на боротьбу з коронавірусом.

Ще 33% висловили думку, що потрібно профінансувати збільшення соціальних виплат, пенсій.

Водночас 10% висловилися за спрямування державних грошей на збільшення зарплат медиків, а 4% – на збільшення зарплат вчителів.

За те, що кошти слід спрямувати на будівництво доріг, висловилися лише 8% опитаних.

Під час опитування соціологи також поцікавилися в респондентів, у чому, на їхню думку, головна причина зростання захворюваності на коронавірус у березні цього року.

46% опитаних назвали головною причиною недотримання карантину громадянами.

Крім того, 32% вважають причиною сезонне зростання застудних захворювань, а 28% – неефективні дії влади.

Ще 17% назвали причиною виникнення нових форм коронавірусу (17%).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.