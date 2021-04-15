Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 24 – 28 березня 2021 року.
Соціологи запитували в респондентів, на що, на їхню думку, мають бути спрямовані державні кошти цього року.
У результаті 36% респондентів заявили, що кошти цього року слід передусім спрямувати на боротьбу з коронавірусом.
Ще 33% висловили думку, що потрібно профінансувати збільшення соціальних виплат, пенсій.
Водночас 10% висловилися за спрямування державних грошей на збільшення зарплат медиків, а 4% – на збільшення зарплат вчителів.
За те, що кошти слід спрямувати на будівництво доріг, висловилися лише 8% опитаних.
Під час опитування соціологи також поцікавилися в респондентів, у чому, на їхню думку, головна причина зростання захворюваності на коронавірус у березні цього року.
46% опитаних назвали головною причиною недотримання карантину громадянами.
Крім того, 32% вважають причиною сезонне зростання застудних захворювань, а 28% – неефективні дії влади.
Ще 17% назвали причиною виникнення нових форм коронавірусу (17%).
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
- Згідно із цим же опитуванням, більш ніж половина українців вважають, що президент України Володимир Зеленський та Міністерство охорони здоров’я неефективно реагують на загрозу коронавірусу COVID-19.