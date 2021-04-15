Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 24 – 28 березня 2021 року.
Так, 52% респондентів заявили, що президент Володимир Зеленський неефективно реагує на загрозу коронавірусу. Водночас 31% дотримуються протилежної думки.
А 54% опитаних вважають неефективною діяльність МОЗ України в протидії COVID-19 (протилежної думки дотримуються 30%).
Крім того, 62% респондентів вважають неефективною реакцію Кабінету Міністрів на коронавірус (18% – протилежної думки).
А 65% вважають неефективною діяльність Верховної Ради в протидії коронавірусу (16% – протилежної думки).
Як зазначають соціологи, в порівнянні із листопадом 2020 року “спостерігається деяке зниження позитивних оцінок реагування на загрозу коронавірусу органів центральної влади”.
Під час опитування також з’ясувалося, що міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19%, не довіряють – 37%, не знають такого – 34%.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
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