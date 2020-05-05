Большинство украинцев, считают, что 9 мая отмечается победа советского народа в Великой отечественной войне, однако СССР несет ответственность за начало войны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.

Уточняется, что днем “победы советского народа” 9 мая считают 52,5% украинцев.

При этом 32.2% граждан Украины считают, что 9 мая – это праздник победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада украинского народа в эту победу.

В то же время подавляющее большинство украинцев также считают, что СССР наряду с нацистской Германией был ответственен за начало Второй мировой войны. С таким утверждением согласились 56% граждан.

Опрос был проведен с 17 по 22 апреля 2020 года. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.