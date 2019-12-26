Большинство граждан Украины считают политиком 2019 года президента Владимира Зеленского, а главным событием – президентские и парламентские выборы в нашей стране.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года.

Так, 45,9 % респондентов назвали Зеленского политиком года.

Далее идут пятый президент Украины Петр Порошенко (7,5 %), лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко (3,3 %), спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (2,8 %), лидер партии “Оппозиционная платформа – За життя” Юрий Бойко (2,7 %).

Еще 1,9 % опрошенных считают, что политиком года можно назвать главу политсовета партии “Оппозиционная платформа – За життя” Виктора Медведчука, а 1,4 % – что лидера партии “Голос” Святослава Вакарчука. В пользу лидера Радикальной партии Олега Ляшко высказались 1,1 % респондентов.

В то же время 6,9 % респондентов считают, что нет украинского политического деятеля, которого можно было бы назвать политиком 2019 года. Еще 16,7 % респондентов затруднились ответить на вопрос.

Главным политическим событием 2019 года в стране украинцы считают президентские и парламентские выборы. Такого мнения придерживаются 57,8 % респондентов. Данное событие признано украинцами позитивным.

При этом 8,1 % опрошенных назвали событием года в Украине освобождение пленных, 5,2 % – встречу в “нормандском формате”, 2,3 % – получение Томоса об автокефалии УПЦ, 2 % – разведение войск на Донбассе.

Возможное открытие рынка земли считают событием года только 1,9 % опрошенных.

В то же время 2,1 % респондентов заявили, что в Украине не было событий, которые можно отнести к “событиям года”, а 14,1 % не ответили или затруднились ответить на данный вопрос.

Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.